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Социум

В ноябре в Казахстане презентуют новый Jetour X50

А также станет доступен рестайлинг Jetour X70.
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В ноябре в Казахстане презентуют новый Jetour X50

По информации редакции AutoReport, в ноябре 2024 года в Казахстане презентуют новый кроссовер Jetour X50, а также рестайлинг другого кроссовера – Jetour X70.

Подробностей, технических характеристик и предварительных цен пока нет. 

Известно, что X50 является новой моделью в линейке китайского бренда Jetour. Совсем недавно автомобиль презентовали в России, местный рынок станет первым зарубежным для данной модели. В России автомобиль предлагается в трех комплектациях стоимостью от 1,99 до 2,44 млн рублей (от 10 до 12,3 млн тенге). 

Базовая комплектация оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Другие две комплектации предлагаются с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость автомобиля составляет 185 километров в час. До 100 километров в час машина разгоняется за 11,1 секунд. Во всех комплектациях Jetour X50 есть подогрев передних сидений и руля, разъемы для USB (Type A + Type C), розетка на 12 вольт, а также Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

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