В настоящее время ведётся реконструкция улиц Датова, Курмангазы, Гагарина, Туякберди Шамелова, Жастар и Сатыбалдиева.

По словам пресс-секретаря акимата города Атырау Гасырбека Толегена, в настоящее время ведётся реконструкция улиц Сырыма Датова, Курмангазы, Гагарина, Туякберди Шамелова, Жастар и Сатыбалдиева. Также осуществляется средний ремонт улицы Темирханова.

— Несмотря на то, что улица Каршымбая Ахмедиярова полностью передана в эксплуатацию, ведутся работы по укладке брусчатки и разметке полос. Работы на шести вышеуказанных улицах планируют полностью завершить в октябре-ноябре, — рассказал Гасырбек Толеген.

Кроме того, в этом году планируют залатать дорожные ямы на площади 70 тысячах квадратных метрах. Большую часть уже залатали.



