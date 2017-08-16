Иллюстративное фото из архива "МГ" Для продвижения экспорта АО «НК «Продкорпорация» (далее – Продкорпорация) преобразовано в оператора по продаже всей сельхозпродукции на внешних рынках. Теперь она занимается не только зерном, но и другими видами сельхозпродукции. В 2017 году экспорт Продкорпорации составит: зерновых 300 тысяч тонн (в 2016 году экспорт зерновых — 190 тысяч тонн); растительного масла (впервые) – 2 тысяч тонн; пилотных товаров: чечевица, горох, нут, соя, кукуруза – 5 тыс. тонн. Китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и лошадей, а также отрубей. Сняты барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого скота. Согласованы проекты ветеринарных сертификатов на ввоз в Иран охлажденной баранины и живых овец, и ведется работа по замороженной баранине. Подписаны ветеринарные сертификаты на ввоз в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого скота, куриного яйца. Проведен в течение 4 месяцев текущего года обширный анализ и была сформирована База данных перерабатывающих предприятий. База включает оценку текущего состояния каждого предприятия, мощность, год ввода, тип оборудования, загрузку, объем и номенклатуру продукции, а также сдерживающие проблемы. Для развития 9 приоритетных видов переработки проведены расчеты и разработана четкая Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по каждой области, каждому району. Напомним, в настоящее время ведется уборка урожая в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. По состоянию на 15 августа т.г. убрано 38 % площадей, намолочено 1 740,3 тыс. тонн зерна в первоначальном весе. Средняя урожайность составила 20,2 ц/га.