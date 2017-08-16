Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга Первый вице-министр сельского хозяйства К. Айтуганов рассказал о ходе реализации Государственной программы развития АПК. В Послании Глава государства очередной раз выделил агропромышленный комплекс как один из самых приоритетных. Перед Министерством поставлены четкие и большие задачи – аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики Казахстана. Для достижения поставленных задач, Главой Государства в феврале текущего года утверждена новая Государственная программа развития АПК. Ее основными приоритетами стали насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечественной продукции, максимальное вовлечение мелких и средних хозяйств в сельхозкооперацию, эффективное использование водных ресурсов и развитие торгово-логистической инфраструктуры. В текущем году в рамках Госпрограммы АПК началась действенная диверсификация посевных площадей. Для этого разработаны и подписаны меморандумы между министерством и акиматами. Площади востребованных культур увеличены более чем на 1 млн. га. В настоящее время ведется уборка урожая в Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях. По состоянию на 15 августа т.г. убрано 38 % площадей, намолочено 1 740,3 тыс. тонн зерна в первоначальном весе. Средняя урожайность составила 20,2 ц/га. Стоить отметить, что с этого года возобновлено производство оригинальных и элитных семян. Нужно сказать, что объемы бюджетных средств, выделяемых на поддержку семеноводства в текущем году превышают уровень прошлого года более, чем в 2 раза. Отменены минимальные нормы, это позволит заинтересовать фермеров на получение субсидий, так как при старой схеме субсидировался небольшой объем.