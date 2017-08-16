Поселок Новостройка находится примерно 25-30 минутах езды от города. Сложно представить, что, имея городскую прописку, люди на протяжении долгих лет испытывают такие неудобства, и в прямом смысле травят свой организм. Старый колодец, из которого люди набирают воду, единственный во всем поселке. Здесь проживает около трехсот человек. Воду берут по очереди, потому что на всех не хватает. Сначала с утра приходит часть людей, и набирают, после обеда остальные. На вид вода кристально чистая, но санэпидемиологи запретили людям пить эту воду. - Приезжали с лаборатории, делали забор воды и сказали, что запрещено пить эту воду, но никто так и не закрыл этот колодец, от акимата действий нет. Приезжал кто-то, закинули в колодец таблетку какую-то и сказали: "Дальше пейте". А после этого у нас дети заболели, больше 10 детей лежали в инфекционной больнице, - рассказала жительница п. Новостройка Адема САРИЕВА. Те, у кого есть автомобили, за водой ездят в соседний поселок Селекционный, у других выхода нет. В городском акимате пообещали, что либо в этом, либо в следующем году вода обязательно будет, нужно только немного подождать. - Вода им будет проведена. На данный момент проектно-сметная документация разработана, она сейчас проходит экспертизу, общая сумма экспертизы вышла на 217 млн тенге, общая протяженность водопровода составит 2,7 км, - сообщил руководитель отдела строительства г. Уральск Марат МУЛДАШЕВ.