Об этом стало известно в ходе пресс-конференции в Астане. Как сообщили представители МСХ РК, впервые за последние несколько лет внесение удобрений будет составлять 14% от потребности. При этом возрос ассортимент субсидируемых удобрений с 85 в 2016 году до 161 в 2017 году. В животноводстве измененные критерии позволили в рамках тех же средств в разы увеличить охват получателей субсидий. Если раньше субсидии по говядине получали 175 хозяйств, то сегодня охват составил 522 или 100%; по молоку в 2 раза с 269 до 532 хозяйств; по баранине в 1,3 раза, со 180 до 234 хозяйств; по шерсти в 3,6 раза с 50 до 180 хозяйств. Также заменено субсидирование баранины более востребованной ягнятиной. В связи с недозагрузкой действующих предприятий по обработке шерсти предусмотрено субсидирование не только тонкой, но и полутонкой шерсти. Одним из основных подходов в реализации Госпрограммы является вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию. Сельскохозяйственные кооперативы имеют огромное значение, так как в них имеется огромный потенциал для развития отрасли и села, – отметил К. Айтуганов. Для объединения сельхозтоваропроизводителей во всех 160 сельских районах проведены семинары и обучены 2 248 акимов сельских округов и замакимов района, создан бесплатный единый Колл-Центр и портал fermers.kz для консультаций по вопросам кооперации, внедрена схема приобретения модульных молокоприемных и убойных пунктов без залога и первоначального взноса для сельхозкооперативов, а также для членов кооперативов предусмотрен механизм гарантирования кредитов. С начала года создано 517 кооперативов, в том числе 173 кооператива с молокоприемным пунктом, 281 кооператив с убойным пунктом. С января по август 2017 года создано 3 017 семейных откорм площадок на 48 447 голов КРС. В сельскохозяйственную кооперацию вовлечены 53,5 тысяч ЛПХ, мелких и средних хозяйств и семейных откорм площадок.