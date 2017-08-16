Этот вопрос был поднят на коллегии в областной прокуратуре, где обсуждались вопросы безопасности на дорогах. По подсчетам перевозчиков в Уральске работают порядка 1000 машин такси. Но официально зарегистрировано только три компании. Они исправно платят налоги, проводят медицинское освидетельствование и являются ответственными за своих водителей. Остальные работают на свой страх и риск. - Официально работают только несколько служб такси. Остальные работают без документов. Безопасность нулевая. Людей перевозят без специальных страховок для пассажиров, патентов и техосмотра, - заявил Марат Каиргалиев. Пассажиры, садясь в такси, могут полагаться только на волю случая. В области уже не раз происходили тяжелые аварии с участием нелегальных таксистов. - Нужны органы, которые будут следить за безопасностью в этой сфере. Мы платим деньги, но не чувствуем себя в безопасности. Много раз говорили что будет контролировать таксистов, но пока это только слова, - говорит горожанка Альбина Шуменова. Водитель такси Сулейман Мозитов считает себя белой вороной. Он перевозит пассажиров, имея на руках все документы. На это уходит около 30 тысяч тенге. - Все работают без документов. Никто их не проверяет. И это длится годами, - отметил он. На недавней коллегии в областной прокуратуре отметили, что для безопасности дорожного движения в Уральске необходимо создать стоянки для такси. Этот вопрос поручено проработать управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Но вопрос с финансированием работ до сих пор не решен. - Загвоздка в том, что существуют противоречия в законодательстве. Предписано создать стоянки для такси нашему управлению. Но как мы можем это сделать в Жанибеке или Сайхине? Это прерогатива местных исполнительных органов, - заявил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО Казбек Менеев. В ближайшее время власти совместно с представителями надзорных органов пообещали навести порядок в работе такси.