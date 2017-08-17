Несмотря на то, что областной суд признал сделку купли-продажи земельного участка, где располагается сквер, недействительной, предпринимательница намерена отсудить свою собственность, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud derevie (2) 16 августа состоялось выездное судебное заседание по поводу незаконной продажи земельного участка по улице 8 Марта. По словам владелицы участка Васильевой, если местные жители считают ее земельный участок сквером, то им необходимо предоставить официальный документ, где это будет прописано. - Представьте доказательства того, что эти заросли деревьев - сквер. У вас здесь повсюду мусор валяется. Где лавочки, дорожки как в нормальном сквере? Я этот участок купила, поэтому намерена использовать по своему усмотрению. Даже если я здесь буду строить коммерческую недвижимость, то приедет специальная комиссия, котора покажет границы стройки. Все будет по закону. Вы зря думаете, что я перекрою вам дорогу и прочее. Я, наоборот, благоустрою этот участок, - отметила предприниматель. Однако местные жители не намерены соглашаться с Васильевой и требуют, чтобы этот сквер оставили в покое. - Во-первых, у нас нет сливов и арыков, и вся вода с дороги всегда стекает в сквер, там постоянно в дождь воды поколено. А если она там построится, то вся талая и дождевая вода побежит в наши дворы. Во-вторых, ее участок по документам шириной 20 метров, то есть после того, как она построит свой центр, здесь перекроется половина проезжей части, и весь снег с крыш всегда будет падать на наш асфальт. К нам ни скорая помощь, ни пожарная не проедет, - заявила жительница Татьяна ГОРБУНОВА. - У нас здесь растет более 250 деревьев. Живем около дороги, и только деревья спасают нас. Судья, выслушав обе стороны, назначила следующее судебное заседание на 17 августа. Напомним, земельные участки площадью по 0,1000 га для строительства и обслуживания жилого дома по улице 8 Марта между улицами Алмазова и Победы были предоставлены гражданам Фаткуллину и Шамшиеву ещё в середине 2005 года. В апреле 2016 года участок земли, полученный Фаткуллиным, приобрела Васильева. После чего местные жители подали в суд, чтобы данный сквер остался местом общественного пользования. Но к сожалению, суд проиграли. sud derevie (7) sud derevie (6) sud derevie (5) sud derevie (4) sud derevie (3) sud derevie (1) iAwI-ZN95w4 Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА