Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, основной причиной аварий с участием мототранспорта является превышение скорости, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестка. - За 7 месяцев 2017 года на территории области с участием мотоциклов было зарегистрировано 29 ДТП. Из них 8 происшествий произошли по вине мотоциклистов, в результате которых 4 человека погибли и 8 получили различные телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - В Уральске полицейские провели рейд и из 12 проверенных мотоциклов 11 водителей не имели водительских прав. Все они были водворены на штрафстоянку. Все водители привлечены к административной ответственности и за нарушение ПДД заплатят штраф в размере 15 МРП. Между тем, с начала этого года сотрудниками дорожно-патрульной полиции были задержаны более 30 мотоциклов, водители которых нарушили правила дорожного движения. МПС ДВД ЗКО напоминает жителям области, что водители, управляющие мотоциклами, скутерами, трициклами, квадроциклами и мопедами с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч, рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см и максимальной мощностью 11 КВт, должны иметь водительское удостоверение А1 или А, с объемом двигателя более 125 куб.см. – категории А. Согласно действующему законодательству, получить водительское удостоверение категорию А1 могут лица, достигшие 16 лет, а категорию А – 18 лет.