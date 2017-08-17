Как сообщили в пресс-службе РгК «Батыс» Нацгвардии РК, мальчик бродил по тротуару по улице Абулхаир хана. - Подойдя к мальчику, военнослужащие выяснили, что его зовут Ермек и ему 7 лет. Со слов мальчика, он вышел из дома на улицу погулять и заблудился. Когда мальчика привели домой, то оказалось, что родители сразу заметили пропажу сына и вызвали полицию, - рассказали в пресс-службе. О том, что солдаты вернули сына в семью, стало известно только после того, как отец потерявшегося Ермека написал благодарственное письмо в воинскую часть 5517.