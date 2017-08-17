Иллюстративное фото из архива "МГ" В Саздинское отделение полиции обратились сотрудники службы безопасности магазина. Они сообщили о том, что 7 августа года из магазина ночью, в 01.45 неизвестный унес благотоворительный ящик для сбора денег, принадлежащий 28-летнему жителю города Актобе. В ходе оперативно-розыскных работ полицейские задержали грабителя. Им оказался 20-летний житель города Актобе и на его счету три аналогичных эпизода. - Начато досудебное расследования по статье ст. 188 ч.1 УК РК - "Кража ". В настоящее время в отношений подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде, сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.