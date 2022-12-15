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Бизнес-новости

В областной онкодиспансер требуется директор

Медучреждение объявило конкурс на занятие вакантной должности. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» УЗ акимата ЗКО объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора. Адрес: ЗКО, г.Уральск Алматинская 58 тел. для справок: +7 7112 525034, zkood@mail.ru, кабинет 141. 1. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» предметом деятельности является: оказание пациентам качественной, доступной медицинской помощи, основанной на соблюдение современных мировых стандартов, направленный на улучшение здоровья населения. Целью деятельности Предприятия является оказание доступной, качес
gorod
В областной онкодиспансер требуется директор
Медучреждение объявило конкурс на занятие вакантной должности.
В областной онкодиспансер требуется директор
В областной онкодиспансер требуется директор
ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» УЗ акимата ЗКО объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора. Адрес: ЗКО, г.Уральск Алматинская 58 тел. для справок: +7 7112 525034, zkood@mail.ru, кабинет 141. 1. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» предметом деятельности является: оказание пациентам качественной, доступной медицинской помощи, основанной на соблюдение современных мировых стандартов, направленный на улучшение здоровья населения. Целью деятельности Предприятия является оказание доступной, качественной квалифицированной, специализированной и медицинской онкологической помощи. 2. Требования, предъявляемые к руководителю организации здравоохранения областного значения (директор): Высшее образование в сфере медицины (по профилю); высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и свидетельство о прохождении сертификационного курса (переподготовке) по специальности, «Менеджмент здравоохранения» («Общественное здравоохранение») и (или) свидетельство о присвоении квалификации по соответствующей специальности или высшее образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес, управление и право» или послевузовское образование по направлению подготовки «Здравоохранение» и (или) «Бизнес и право» или степень МВA executive или full time, сертификат менеджера в области здравоохранения, стаж работы на руководящих должностях в области здравоохранения не менее 3лет; для осуществления медицинской деятельности (врачебной практики) - наличие профессиональных компетенций: соответствие общим требованиям к квалификации врача (по профилю) первой (высшей) квалификационной категории, сертификат специалиста для допуска к клинической практике. 3. Должен знать: Конституцию Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»; стратегические и организационные аспекты современной управленческой деятельности; основы планово-экономической и финансовой деятельности организаций здравоохранения; экономические методы управления и анализ деятельности организации; конъюнктуру рынка медицинских услуг; лучшие практики в управлении человеческими ресурсами в здравоохранении; статистику, критерии и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; современные научные достижения отечественной медицины, лучший международный опыт в управлении здравоохранением; правила и нормы по безопасности и охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; организацию деятельности в условиях чрезвычайных ситуаций. 4. Необходимые документы для принятия участия в конкурсе: Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы: 1) заявление об участии в конкурсе; 2) автобиографию, изложенную в произвольной форме; 3) копии документов об образовании; 4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора либо другой документ, подтверждающий стаж работы; 5) справку о состоянии здоровья по форме 075/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020"Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения"; 6) справку Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан об отсутствии судимости. Лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы в Предприятие, объявившее конкурс, в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в объявлении, до даты окончания приема документов. Оригиналы документов представляются не позднее чем за один час до начала собеседования. При их непредставлении, лицо не допускается к прохождению собеседования. Участник конкурса может представить дополнительную информацию относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации с предыдущего места работы). 5. Дата начала приема документов и срок предоставления заявлений об участии в конкурсе: документы принимаются c 15.12.2022 года по 29.12.2022 года, в рабочие дни с 09:00 до 18:00. 6. Дата проведения конкурса: в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов. Уведомление осуществляется по телефону, посредством направления информации на электронные адреса и мобильные телефоны участников. 7. Место проведения конкурса: ЗКО г.Уральск Алматинская 58, актовый зал Лицензия ЛП00617DL №0181101 от 5.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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