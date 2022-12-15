В областной онкодиспансер требуется директор
Медучреждение объявило конкурс на занятие вакантной должности. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» УЗ акимата ЗКО объявляет конкурс на занятие вакантной должности директора. Адрес: ЗКО, г.Уральск Алматинская 58 тел. для справок: +7 7112 525034, zkood@mail.ru, кабинет 141. 1. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» предметом деятельности является: оказание пациентам качественной, доступной медицинской помощи, основанной на соблюдение современных мировых стандартов, направленный на улучшение здоровья населения. Целью деятельности Предприятия является оказание доступной, качес