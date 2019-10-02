Покупка доллара в обменниках города составляет 388-389 тенге. Купить российский рубль можно по 5,97 тенге, продажа составляет 6 - 6,03 тенге. По данным Национального банка Казахстана, еще 24 сентября этого года 1 доллар стоил 385,96 тенге, сегодня, 2 октября, - 388,47 тенге, то есть американская валюта за неделю подорожала на 3 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.