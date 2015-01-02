В райцентре Чингирлауского района ЗКО открылся супермаркет и  ресторан, а в селе Ащесай этого же района - кафе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО. otkrytie2Сельский малый бизнес профинансировало АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Фонд выдал кредит 2 млн 200 тысяч тенге жительнице села Ащесай Маржан ШЕРЕР для строительства кафе «Маржан». На открытии присутствовал замакима области Марат КАРИМОВ, руководители управлений и  представители фонда. - Это была моя мечта - открыть кафе в нашем селе, каждый раз приезжая в гости в райцентр или же в город, я восхищалась сервисом, теми условиями, которые есть в кафе и ресторанах. Теперь и в нашем селе свадьбы будут проходить в кафе, а не в палатках, – рассказала Маржан ШЕРЕР. В самом поселке Шынгырлау в этот день открылся супермаркет под названием «Теща» и ресторан «АкРам», собственниками которых являются местные бизнесмены. Аким Чингирлауского района Алдияр ХАЛЕЛОВ рассказал, что супермаркет в Шынгырлауском районе построен по поручению акима области Нурлана НОГАЕВА. - Такие же супермаркеты планируется открыть во всех районах области, - рассказал Алдияр ХАЛЕЛОВ. - Заключен договор с СПК «Орал» на поставку в межсезонье в супермаркет товаров первой необходимости со стабфонда региона. В первую очередь супермаркет предназначен для сдерживания цен на продукты питания в районе. Я думаю, с этой задачей мы справимся. Замакима ЗКО Марат КАРИМОВ отметил, что в связи с открытием 3 объектов 60 человек получили новые рабочие места. По окончанию торжественной части замакима области КАРИМОВ еще раз напомнил акиму района ХАЛЕЛОВУ о том, что супермаркет должен быть буквально "завален" местной продукцией. - В приоретете местные предприниматели и фермеры, они без каких-либо трудностей должны сбывать свою продукцию на местные прилавки, это касается не только супермакета, но и всех магазинов, - заявил Марат КАРИМОВ. - Вопрос нужно проработать детально, при необходимости способствовать сбыту товаров под реализацию, чтобы они не простаивали и не портились. Это позволит сдерживать цены, местная продукция дешевле, если учитывать транспортные расходы на товары, привезенные из вне. Чингирлауский район расположен в восточной части Западно-Казахстанской области, граничит с Российской Федерацией, население - более 15 тысяч человек. otkrytie1 otkrytie3 otkrytie4