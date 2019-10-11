Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В отделе занятости Уральска объяснили, как будет начисляться АСП

Теперь помимо выплат АСП для многодетных семей будет начисляться обязательная гарантированная помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ерлан Галиев Как рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев, в апреле этого года адресную социальную помощь стали оказывать в новом формате. - С начала этого года за АСП обратились более 12 тысяч человек. Из них у 8 тысяч семей совокупный доход выше установленной черты бедности, в связи с чем им было отказано в АСП. На сегодняшний день сдали документы 3692 семьи, помощь назначена 3577 семьям или 16401 че
Кристина Кобина
В отделе занятости Уральска объяснили, как будет начисляться АСП
Теперь помимо выплат АСП для многодетных семей будет начисляться обязательная гарантированная помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Ерлан Галиев Как рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев, в апреле этого года адресную социальную помощь стали оказывать в новом формате. - С начала этого года за АСП обратились более 12 тысяч человек. Из них у 8 тысяч семей совокупный доход выше установленной черты бедности, в связи с чем им было отказано в АСП. На сегодняшний день сдали документы 3692 семьи, помощь назначена 3577 семьям или 16401 человеку, из них 881 - многодетные матери, - пояснил руководитель отдела занятости и соцпрограмм. Со слов Ерлана Галиева, АСП бывает двух видов: обусловная и безусловная. - Обусловная - с семьей, члены которой не имеют работы на момент подачи заявления, составляется обязательный социальный контракт для того, чтобы привлечь их к занятости. Таких у нас было 244 человека, постоянной работой обеспечены 169 человек, на общественные работы были привлечены 18 человек, на социальные работы 8 и на курсы повышения квалификации были привлечены 14 человек. Стоит отметить, что 4 человека открыли свое дело. Также из числа получателей АСП 14 человек получили гранты и кредиты. Это те люди, которые не хотят быть иждивенцами и существовать на АСП. Они решили обучиться и получить безвозвратный кредит от государства, чтобы открыть свое личное дело, - пояснил Ерлан Галиев. Ерлан Галиев рассказал, что в Уральске были выявлены и те, кто при подаче заявления на АСП скрыли свои доходы. - За первый и второй квартал этого года таких семей оказалось 363. 164 семьям полностью приостановлены выплаты АСП. С остальными ведется работа. На 680 человек был произведен перерасчет, то есть уменьшение размера выплат. Есть те, кто специально скрыл свой доход, но бывали случаи, когда люди скрыли доход по неосторожности. В основном это владельцы ИП, которые скрыли свои доходы, но при сдаче налоговых отчетов это было выявлено. С такими людьми проводится разъяснительная работа, вручаются уведомления, им приостанавливается выплата АСП, теперь они должны вернуть полученные средства от государства в полном объеме. Таких у нас 9 семей. Есть случаи, где получатель АСП работал в государственном учреждении и подрабатывал в частной структуре, то есть он указал свой доход и только ту зарплату, где шел пенсионный взнос. Были случаи, когда люди, работая на вахте, оставались работать на вторую вахту сразу и доход уже менялся, или же подрабатывали вместо своего коллеги, когда тот был в отпуске, - рассказал Ерлан Галиев. В августе этого года были внесены поправки и изменения в правила начисления помощи. Теперь люди в течение 10 дней после изменений доходов или состава семьи обязаны подойти и предупредить об этом государственный орган, начисляющий АСП. Также было внесено изменение по поводу временной прописки. - Если у граждан есть временная прописка, то они могут подавать на АСП через 6 месяцев со дня прописки. У кого постоянная прописка по административному территориальному округу, они имеют права постоянно подавать заявление, - сказал Ерлан Галиев. Ерлан Галиев рассказал, что сейчас правительством был разработан новый законопроект государственной социальной помощи и он вступит в законную силу с 2020 года. - Тут будет гарантированная социальная помощь детям. Семьи, где есть 4 ребенка, вне зависимости от дохода будут получать гарантированную выплату 42500 тенге, где 5 детей - 53125 тенге, где 6 детей - 63750 тенге, и где 7 и более детей 73370 тенге, - заверил Ерлан Галиев. К слову, Ерлан Галиев пояснил, что законом предусмотрено привлечение граждан к активным мерам занятости. - Если кто-то из членов семьи не трудоустраивается, то с ними составляется социальный контракт, предлагаются рабочие места, гранты, либо льготные кредиты, а также переобучение и переквалифицирование, чтобы трудоустроиться. Если человек 3 и более раз отказывается от предложенного, то по настоящим правилам только этому члену семьи отменяется АСП, а остальным будет выплачиваться. Теперь же если один из членов семьи отказывается от активных мер занятости, то тогда всей семье отменяется АСП, - заверил Ерлан Галиев. Ерлан Галиев отметил, что с начала следующего года, кроме государственного пособия и гарантированного социального пакета, будет назначаться АСП малообеспеченным семьям при учете дохода семьи, то есть если доход на одного члена семьи ниже черты бедности (на 4 квартал этого года черта бедности составляет 19893 тенге), то всем членам семьи будет выплачиваться АСП. - Хочу отметить, что в данный момент на детей выплачивается около 21 тысячи тенге, а родители и другие совершеннолетние члены семьи получают сумму, которая вычисляется следующим образом: общий доход семьи делится на всех членов семьи, получившаяся сумма отнимается от суммы черты бедности и разница выплачивается совершеннолетнему члену семьи. С нового года на детей не будет производиться выплата по 21 тысячи тенге, а на них будет выдаваться помощь, которая начисляется так же, как и на совершеннолетних членов семьи. Гарантированная адресная социальная помощь будет выплачиваться детям до 18 лет и до 23 лет, если они являются студентами учебного заведения и обучаются очно. К тому же дополнительно будет выделен новый гарантированный социальный пакет, который предусматривает предоставление детям от 1 до 6 лет помощь с детским питанием, гигиеническими средствами, школьной формой, учебными принадлежностями и бесплатным горячим питанием в школе, а также возмещение затрат на проезд в городском транспорте, - дополнил Ерлан Галиев. Но с апреля выплаты производятся по новому порядку назначения АСП. К примеру, совокупный доход семьи составляет 50 тысяч тенге. Его необходимо разделить на всех членов семьи (к примеру, в семье 6 человек), получается 8333 тенге на каждого человека. С апреля  выплачивается разница следующим образом: от 20789 тенге - 8333 тенге = 12456 тенге * только на двух взрослых членов семьи (24912). Размер АСП на детей будет составлять 83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). Итого размер АСП на всю семью составит 108 068 тенге в месяц.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
АСП начисление

Читайте также

Новости партнёров