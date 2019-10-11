В отделе занятости Уральска объяснили, как будет начисляться АСП

Теперь помимо выплат АСП для многодетных семей будет начисляться обязательная гарантированная помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ерлан Галиев Как рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев, в апреле этого года адресную социальную помощь стали оказывать в новом формате. - С начала этого года за АСП обратились более 12 тысяч человек. Из них у 8 тысяч семей совокупный доход выше установленной черты бедности, в связи с чем им было отказано в АСП. На сегодняшний день сдали документы 3692 семьи, помощь назначена 3577 семьям или 16401 че