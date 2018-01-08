В социальных сетях в эти выходные неизвестные распространили видео, на котором по улицам разъезжают полицейские машины, а также видно скопление представителей правоохранительных органов. - Вечером после 18.00 в селе введен комендантский час, никого на улицу не выпускают. Наше село считалось самым тихим, теперь и вовсе на улицу не выйдешь, - комментирует происходящее автор видео. По информации пресс-службы ДВД Атырауской области, 5 и 6 января во всех прибрежных прикаспийских селах прошли профилактические мероприятия по выявлению преступлений и правонарушений. За два дня рейдовых мероприятий было заполнено 23 административных протокола. Никакого комендантского часа введено не было. - 5 и 6 января этого года в селах Жанбай, Исатай и Зинеден, а также в прибрежной к Каспийскому морю зоне прошли профилактические мероприятия. В ходе рейдов у сельчан было изъято три мотоцикла без документов и государственных номерных знаков, они были доставлены в Атырау и поставлены на штрафстоянку. Кроме того, в отношении 23 местных жителей заполнены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. RyAUJvm2h4Y