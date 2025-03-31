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Происшествия Социум

В поликлинике Атырауской области рассказали о юристе, которую зарезал бывший муж

Подозреваемого арестовали.
Арайлым Усербаева
В поликлинике Атырауской области рассказали о юристе, которую зарезал бывший муж

Шокирующее преступление произошло 27 марта в городе Кульсары Жылыойского района. Мужчина напал с ножом на свою бывшую жену прямо в здании поликлиники, где она работала юристом. По предварительным данным, нападавший — житель села Шокпартогай. Совершив преступление, он попытался скрыться, однако его оперативно задержали.

Мужчина напал на свою жертву прямо в рабочем кабинете, где женщина находилась одна. 

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Как сообщили в Жылыойской районной больнице, погибшей оказалась Мейрамгул Кайырбекова. Она работала в больнице с 2022 года. У неё осталась дочь.

– Мейрамгуль Абатовна была трудолюбивой, ответственной и преданной профессии. Она прошла несколько курсов повышения квалификации и всегда была в поисках новых знаний. Пользовалась уважением среди коллег. Мейрамгуль Абатовна уважала старших, ценила коллег, была доброй, отзывчивой и всегда улыбалась. Мы всегда будем помнить её светлый образ и доброжелательную улыбку. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей, - сообщили в больнице. 

Между тем в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что санкцией суда мужчина арестован на два месяца. Это значит, что до окончания расследования он будет находиться под стражей.   

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