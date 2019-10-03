Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе Агенства антикоррупционной службы РК, досудебное расследование начато в отношении директора Подстепновской средней школы отдела образования Теректинского района ЗКО. - Директор подозревается в получении взятки в сумме 300 тысяч тенге от гражданина за его трудоустройство в указанную школу в качестве социального педагога-психолога, - пояснили в актикоррупционной службе. Стоит отметить, что в связи с признанием вины, подозреваемым и его адвокатом заявлено ходатайство о применении ускоренного досудебного расследования. Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его виновности, будет вынесено судом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.