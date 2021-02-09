По информации пресс-службы ТОО «Батыс су арнасы», 10 февраля в поселке Зачаганск будут проводиться профилактические плановые работы на КНС-29 для предупреждения аварийных ситуаций в период паводка.

Иллюстративное фото из архива "МГ"– В связи с этим будет производиться отключение водопровода поселка Зачаганск. Воды не будет с 10.00 до 18.00. Приносим извинения за временные неудобства. Просим произвести запас воды, - пояснили в ТОО "Батыс су арнасы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.