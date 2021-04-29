В праздничные дни будут работать пункты вакцинации Атырауской области

Прививочные пункты в городе и районах продолжат свою работу 1, 2, 3 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото предоставлено пресс-службой управления здравоохранения Атырауской области Как сообщил руководитель управления здравоохранения Асхан Байдувалиев, процесс вакцинации в регионе не будет прерываться, и жители области смогут вакцинироваться на предстоящих майских выходных. - В регионе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация, число больных коронавирусной инфекцией с каждым днем растет, в связи с этим мы приняли решение вакцинировать население и праздничные дни. Графи