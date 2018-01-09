Сегодня, 9 января, в 12.30 во время профилактических рейдовых мероприятий в районе канала Зарослый были задержаны двое жителей поселка Дамба на мотоциклах. Документы на рыбу и на транспортные средства у нарушителей отсутствовали. - У задержанных мужчин изъято 95 штук сазана и 2 рыбы осетровых пород. Мотоциклы будут доставлены на штрафстоянку, материалы дела будут собраны и переданы для дальнейшего расследования в ДВД Атырауской области, - рассказал главный специалист отдела Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Рустембек КУРКУТОВ.