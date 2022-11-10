В проходимых местах супермаркетов стоит импортная продукция - Ашимбаев

Спикер сената заявил, что в супермаркетах казахстанской продукции предоставляют не лучшие условия. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании сената спикер палаты Маулен Ашимбаев рассказал о жалобах сельхозтоваропроизводителей. - Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортёры могут себе это позволить, - рассказал Ашимбаев. По