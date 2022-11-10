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Социум

В проходимых местах супермаркетов стоит импортная продукция - Ашимбаев

Спикер сената заявил, что в супермаркетах казахстанской продукции предоставляют не лучшие условия. Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании сената спикер палаты Маулен Ашимбаев рассказал о жалобах сельхозтоваропроизводителей. - Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортёры могут себе это позволить, - рассказал Ашимбаев. По
Дана Рахметова
В проходимых местах супермаркетов стоит импортная продукция - Ашимбаев
Спикер сената заявил, что в супермаркетах казахстанской продукции предоставляют не лучшие условия.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании сената спикер палаты Маулен Ашимбаев рассказал о жалобах сельхозтоваропроизводителей.
- Сельхозтоваропроизводители жалуются, что, если заходят в крупные супермаркеты, то их сельхозпродукцию не ставят на прилавки в проходимых местах. Там стоит импортная продукция. У них просят немалые деньги дополнительно за это. Если они не дают, то их продукцию задвигают, а на первый план выводят импорт. Импортёры могут себе это позволить, - рассказал Ашимбаев.
По его словам, ситуация способствует росту цен и инфляции, и этот вопрос можно отрегулировать нормативным образом. Депутаты, заверил спикер, готовы, в случае необходимости, принять необходимые поправки в законы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан супермаркет

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