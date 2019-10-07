Аким района Асхат Шахаров поздравил счастливчиков и вручил им ключи от домов. На празднике присутствуют почетные гости из РФ и области. Своих владельцев ожидают новые 23 дома. Благодаря политике Главы государства стало возможным предоставление жилья в рамках государственной программы «Нұрлы жер» гражданам, стоящим в очереди на жилье. Рауза Салихова, мать шестерых детей, проживает в селе Белес и снимает в аренду дом, который раньше был школой. – Условия были не из лучших. Семь лет назад встали в очередь на жилье. Все эти годы жили с надеждой на улучшение жилищных условий. Совсем недавно узнали, что нам дают дом в райцентре. Это было так неожиданно, что не сразу и поверили. До сих пор душу переполняют чувства радости, которые словами передать невозможно, – рассказала многодетная мама. – Спасибо руководству района, области за такой подарок. Спасибо программе «Нұрлы жер», спасибо Президенту, который продолжает политику Елбасы, направленную на заботу о нас, казахстанцах. Получить дом со всеми удобствами – это невероятное счастье! Эльвира Кузембаева, мать четверых детей, живет с семьей в селе Железново в доме свекрови. – Когда узнали о том, что совсем скоро у нас будет своя крыша над головой, не могли поверить своему счастью. Осознание пришло позже, вместе со слезами радости. Теперь у нас есть самое главное – дом, а рядом – школа, больница. Есть все условия для нормальной жизни. Планирую найти работу в будущем. Выражаю огромную благодарность государству, руководству района за то, что проявляют повсеместную заботу о многодетных семьях. Спасибо всем, кто подарил нашей семье долгожданный праздник, – подчеркнула Эльвира Кузембаева. Многодетные семьи, нуждающиеся в жилье, из сельских округов района будут проживать в новых жилых домах микрорайона Мунайши. Напомним, что в этом году в данном микрорайоне ТОО «Жиенбай» было построено 23 дома общей площадью 65 кв. м. Кроме этого, ведется строительство двух двухэтажных 12-квартирных домов. Праздник продолжили сельскохозяйственная и ремесленная ярмарка, организованная на центральной площади, футбольный матч и казахская борьба, айтыс, концерт. Были награждены дипломами и благодарственными письмами жители, которые внесли вклад в развитие и процветание района.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.