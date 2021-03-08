В районе ЗКО не хватает врачей

В Бурлинском районе не хватает врачей общей практики, специалистов узкой направленности и среднего медперсонала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о нехватке кадров был озвучен на районной сессии маслихата заместителем директора Бурлинской районной больницы Галией Хусаиновой. Она отметила, что в настоящее время в БРБ работают 76 врачей и свыше 250 медсестер. Это с учетом прибывших в прошлом году новых специалистов. По словам Хусаиновой, еще нужно не менее 20 врачей общей практики, эндокринолога, офтальмолога, детского невролога и ряда специал