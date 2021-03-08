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Социум

В районе ЗКО не хватает врачей

В Бурлинском районе не хватает врачей общей практики, специалистов узкой направленности и среднего медперсонала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о нехватке кадров был озвучен на районной сессии маслихата заместителем директора Бурлинской районной больницы Галией Хусаиновой. Она отметила, что в настоящее время в БРБ работают 76 врачей и свыше 250 медсестер. Это с учетом прибывших в прошлом году новых специалистов. По словам Хусаиновой, еще нужно не менее 20 врачей общей практики, эндокринолога, офтальмолога, детского невролога и ряда специал
gorod
В районе ЗКО не хватает врачей
В Бурлинском районе не хватает врачей общей практики, специалистов узкой направленности и среднего медперсонала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Новую больницу достроили в районе Атрауской области
Новую больницу достроили в районе Атрауской области
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопрос о нехватке кадров был озвучен на районной сессии маслихата заместителем директора Бурлинской районной больницы Галией Хусаиновой. Она  отметила, что в настоящее время в БРБ работают 76 врачей и свыше 250 медсестер. Это с учетом прибывших в прошлом году новых специалистов.  По словам Хусаиновой, еще нужно не менее 20 врачей  общей практики, эндокринолога, офтальмолога, детского невролога и ряда специалистов, а также медсестер. - На один участок с населением в 1700 человек должен быть один врач и три медсестры, у нас же  на некоторые участки приходится по одной медсестре, - заметила замглавврача. Она также добавила, что нехватка среднего медперсонала наблюдается последние 3-4 года. - Раньше наши выпускники после окончания медколледжа возвращались в Аксай, шли работать в больницу. Сейчас такого не наблюдается. Нам приходится приглашать на работу медсестер из других районов,  - рассказала Галия Хусаинова. - В плане обеспечения жильем проблем нет – и в сельских округах и в Аксае медикам предоставляется жилье –квартиры и комнаты в общежитии. К слову, о сельских округах. Особенно нехватка врачей ощущается там. Например, в селе Бурлин с населением более 4 тысячи человек врач для приема населения еженедельно приезжает из Аксая. Как сообщила  замдиректора Бурлинской районной больницы, руководство БРБ и Бурлинского района недавно побывали в Актобе, где встретились с выпускниками государственного медицинского университета и предложили  им работу в Бурлинском районе. Добро дали  8 врачей-интернов. В свою очередь заместитель акима Бурлинского района Еркебулан Ихсанов внес предложение о совместной агитационной работе районной больницы и отдела  образования с учащимися старших классов по поводу поступления в медколледж  с последующим их трудоустройством в районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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