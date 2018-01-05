Строительно-ремонтные работы были начаты в июле 2017 года. На эти цели из областного бюджета было затрачено около 480 млн тенге. Аким области Алтай КУЛЬГИНОВ поздравил жителей района с хорошим событием, с которого для них начался новый год. - В прошлом году по Западно-Казахстанской области было капитально отремонтирована 19 объектов здравоохранения. Одним из них является Теректинская центральная районная больница. За прошлый год в районе были газифицированы населенные пункты, проведён центральный водопровод, отремонтированы дороги и школы, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким области отметил, что в сфере здравоохранения была проделана большая работа. - За последние два года в области было приобретено 80 машин скорой помощи. Сейчас областной центр полностью оснащен машинами скорой помощи, теперь ведется работа по оснащению районов. Особое внимание уделяется подготовке кадров. В этом году 24 выпускникам, которые поступили в высшие медицинские учебные заведения, учеба оплачивается из местного бюджета. После окончания учебы все они будут работать в местных медучреждениях. Например, в прошлом году в область приехали 84 молодых специалиста, из них 42 врача были направлены на работу в районы, - сообщил аким области. Стоит отметить, что здание больницы не ремонтировалось 33 года. В прошлом году на отчетной встрече акима области сельчане попросили о ремонте здания районной больницы.