Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе брифинга обсуждалось социально-экономическое развитие Бокейординского района, а также перспективы и планы развития, в том числе вопросы о строительстве аэропорта. - В настоящий момент ведутся подготовительные работы. Выделен участок. Эти работы ведутся не только в поселке Сайхин, но и в поселке Хан Ордасы. В данный момент управление автомобильных дорог занимается этим вопросом. Ведется проектно-сметная документация. Это вопрос, который у нас стоит на повестке дня. Мы занимаемся решением данного вопроса. Я не могу назвать точную дату, но могу с уверенностью сказать, что проект будет осуществлен, - рассказал аким. Также обсуждался вопрос о развитии туризма в данном регионе. Так как Бокейординский район славится своей богатой историей, он был внесен в список 100 сакральных мест Казахстана. - Сейчас полным ходом идет работа по развитию туризма и привлечения туристов к нашему региону. Интерес есть. Только в этом году наш музей "Хан ордасы" посетило около 2000 человек. Мы хотим привлечь внимание на наш сосновый бор, который занимает 16 тысяч гектаров. Также известен наш песок, который славится своими целебными свойствами. Мы хотим построить комплекс музеев и этнопоселок и возвести памятник Бокей хану. На все это нам требуется около 2,4 млрд тенге. Мы привлекаем наших местных предпринимателей, чтобы они строили кафе, столовые и гостиницы, тем самым повышали качество оказываемого сервиса, - заявил Нурлан РАХИМЖАНОВ. Кроме того,Нурлан Рахимжанов рассказал, что в районе большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, создаются условия, принимаются различные программы для его успешного развития. На 1 июля 2018 года в районе зарегистрировано 969 субъектов малого и среднего бизнеса (40-ТОО, 509-крестьянских хозяйств, 420 частных предпринмателей, из них: 325- торговля и оказание услуг, 55-техника и связь, 12- кафе, другие – 28). Число работающих в сфере бизнеса – 2130 человек.