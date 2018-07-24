Пассажирскими перевозками кызылкугинец Сабит Смагулов занимается с конца 90 годов. За это время сельчанин поменял не одно транспортное средство, однако всегда оставался верным в одном – его тарифы всегда были в несколько раз ниже действующих. - Пассажирские перевозки – мой постоянный источник дохода. Это пусть небольшие, но стабильные деньги. Я не могу запрашивать высокую цену у своих односельчан. Стараюсь подвозить их за ту стоимость, которая им по карману. Раньше у меня была легковая автомашина, сейчас благодаря проекту «Бизнес-Советник» смог приобрести микроавтобус на льготных условиях. Думаю, что смогу покрыть свои затраты, при этом, сохраняя низкие тарифы по перевозкам, - отмечает предприниматель. В прошлом году консультанты районного филиала Палаты предпринимателей Атырауской области предложили Сабиту Смагулову принять участие в проекте «Бизнес-Советник», отметив, что его участники имеют право получить кредит на льготных условиях. По завершении обучения, специалисты помогли собрать необходимые документы. В результате, мужчина получил займ в размере 3,5 млн тенге от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства под 6 процентов годовых. На эти средства предприниматель приобрел 18-местный микроавтобус марки «Mersedes Sprinter». На данный момент Сабит Смагулов занимается пассажирскими перевозками по маршруту «село Миялы – село Сагиз», протяженностью более 100 км. Если стоимость проезда в один конец у других перевозчиков оценивается в 1500 тенге, то у ИП «Смагулов С.» проезд до села Сагиз стоит 1000 тенге, а обратный путь всего 500 тенге.