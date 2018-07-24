Жители села Белес Зеленовского района считают, что такой учитель ничему хорошему детей не научит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сам Шерхан БАЙЗЕНОВ наотрез отказался давать какие-либо комментарии, объяснив это тем, что ему больше нечего сказать. Жители поселка Белес говорят, что слышали о поступке своего односельчанина. Они считают этот пост ужасным. - Мы даже не ожидали от  него такого. Когда вся страна оплакивала гибель нашего фигуриста, он написал в социальной сети такой пост. Мы думаем, что как педагог такой человек ничему хорошему не может научить наших детей. Считаю, что меры, предпринятые в отношении него, справедливые. Он попросил прощения у всего народа Казахстана. Но это его не оправдывает. Не думаю, что он заслуживает прощения. Так думаю не только я, - говорит Дилнар ШАМАНАЕВА. Однако некоторые считают, что односельчанам нужно простить молодого учителя. - Это, конечно, ужасно то, что он сделал. Шерхан всегда активно принимал участие как в сельских, так и в районных мероприятиях. Играет в волейбол. Всегда здоровается. Для меня было очень неожиданно, что он такое мог написать. Образованный, грамотный. Мы слышали, что его хотят уволить с работы, что собираются заводить уголовное дело. Я его не оправдываю. Но с точки зрения человечности, думаю, нам нужно его простить, - говорит заведующая местным домом культуры Актоты СЕРИККЫЗЫ. Напомним, 20 июля учитель математики из поселка Белес разместил пост в социальной сети по поводу смерти Дениса Тена. Он написал, что "Ради одного китайца не стоит плакать" и назвал убийц Дениса "красавчики". Теперь ему грозит уголовное наказание, а также увольнение с работы. Фото Медета МЕДРЕСОВА