В Уральске ожидается солнечная погода. По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет солнечно, +31, ночью +19. В Атырау днем будет +36, ночью +22. В Актобе днем 32 градуса тепла, ночью +21. В Актау по-прежнему жарко, +32 днем и +22 ночью.