Аким Мангистауской области заявил, что некоторые участки набережной, находящиеся под частной собственностью, необходимо вернуть государству, сообщает Bnews.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мы планируем благоустроить набережную до "Солдатского пляжа". В своё время некоторые участки перешли в частную собственность. Эти земли нужно вернуть государству. Набережная должна быть возвращена народу. Всё что там делается, всё должно быть для народа, - сказал Ералы Тугжанов. На сегодняшний день ведётся активная работа по благоустройству набережной 15 микрорайона. В планах акимата - облагородить территорию протяжённостью 1,7 км. На побережье установят сцену шириной 70 м с LED-экранами площадью в 160 кв м. Помимо этого, новым туристическим объектом станет сакральная тропа в 4 микрорайоне. Здесь будет проложена пешеходная дорожка длиной в 1,5 км, пещеры в этом районе станут природным музеем. Строительство объектов на берегу Каспия планируют завершить раньше намеченного срока.