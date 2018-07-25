Следует отметить, что компания «Бипэк Авто – Азия Авто» успешно развивается на рынке Казахстана и занимает лидирующую позицию как в продажах, так и в производстве автомобилей. На этот раз холдинг представил новейший кроссовер Skoda Kodiaq отечественной сборки. Модель сочетает в себе ультрасовременный дизайн с богатым оснащением и высоким уровнем комфорта для водителя и пассажиров. Полный привод с интеллектуальным управлением и большой дорожный просвет, автоматическая 7–ступенчатая коробка передач, бензиновый турбированный двигатель объемом 2.0 л, мощностью 180 лошадиных сил, продуманная система безопасности – вот лишь некоторые характеристики, которые доказывают, что перед нами действительно настоящий внедорожник, похожий на прототип своего названия – образ царя лесов – медведя, такого же внушительного и сильного (Кадьяк – подвид бурых медведей, обитающий на островах Кадьякского архипелага у южного побережья Аляски. Один из самых крупных хищников в мире, живущих на суше). – Этот автомобиль подходит для работы, семьи, отдыха и путешествий. Он адаптирован для климатических и дорожных условий нашего региона. И самое главное – автомобили ŠKODA традиционно получают высшие баллы на официальных краш–тестах ЕвроNCAP, именно поэтому считаются одними из самых прочных и надёжных, когда речь заходит о безопасности пассажиров, – отметил начальник отдела продаж автосалона «БИПЭК АВТО» Антон ДОМРЫЧЕВ. Гостей покорили просторный семиместный кожаный салон, вместительное багажное отделение и эргономичная панель управления с современной мультимедийной системой. А внутреннее оснащение удовлетворило даже самых взыскательных автолюбителей. – Мне понравилось в модели то, что климат–контроль функционирует равномерно по всему салону, есть подогрев всех сидений, что немаловажно для нашей зимней стужи, коробка автомат, презентабельный вид интерьера и экстерьера, объемный багажник, то есть этот автомобиль создан для семьи, – поделился мнением гость презентации Дмитрий БУЛАЖЕНКО. Для участников презентации сотрудники автохолдинга «Бипэк Авто – Азия Авто» и «Сбербанка» устроили праздничный фуршет и подробно рассказали о возможностях покупки нового автомобиля.– Сбербанк является постоянным бизнес–партнером компании «Бипэк Авто – Азия Авто». Мы предлагаем жителям нашей области очень выгодные условия по автокредитованию, – рассказала заместитель директора по розничному бизнесу филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Уральск Назгуль ИХСАНОВА. – Например, вы можете приобрести новую модель Skoda Kodiaq или любой другой автомобиль из этого автосалона в кредит с первоначальным взносом от 10% сроком до 7 лет. Можно оформить также автокредит без переплаты при первоначальном взносе от 30%. Для этого понадобится всего лишь ваше удостоверение личности и немного времени. А также, по словам начальника отдела продаж Антона ДОМРЫЧЕВА, автомобиль можно приобрести по популярной среди автолюбителей программе Trade In: поменять свой автомобиль с пробегом на совершенно новую модель с доплатой. Или воспользоваться выгодной программой «БИПЭК Финанс», разработанной совместно с банками–партнерами.Новости Компаний.