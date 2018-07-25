Обучение и его финансирование состоялось благодаря внесенному предложению Отдела по чрезвычайным ситуациям Каратобинского района на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. К слову, данное заседание проходило 17 мая текущего года. Следует отметить, что на сегодняшний день по ЗКО для предупреждения и тушения природных пожаров и загораний создано 150 добровольно-противопожарных формирований численностью 2966 человек. На вооружении ДПФ по охране населенных пунктов имеются: 9 автоцистерн, 448 другой приспособленной техники, 1701 ранцевых огнетушителей, 105 мотопомп и 1546 других первичных средств. Отдел по чрезвычайным ситуациям Каратобинского района ДЧС ЗКО. Новости Компаний.