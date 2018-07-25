В Западно-Казахстанской области до сих пор не начат ремонт переливной дамбы возле поселка Переметное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Ее прорвало в апреле 2018 года. На возведение основной и переливной дамб из бюджета было выделено 70 млн тенге. Работы производила подрядная организация ТОО "Урал Строй Инвест". Ранее сообщалось, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств устранит все нарушения. Также привлекут к ответственности проектировщиков. - Выделено чуть больше 7 млн тенге на бюджетной комиссии. Пройдет конкурс на разработку проекта. Победителя объявим в августе, - сообщил руководитель управления строительства ЗКО Арман Уксукбаев. Дамба была построена для хранения 5 млн кубометров воды, которая должна использоваться для орошения поливных площадей в летний период. Напомним, две дамбы - основная и переливная в селе Переметное Зеленовского района были построены в прошлом году. На их строительство из бюджета был выделен 71 млн тенге. Строила дамбу подрядная организация "Урал Строй Инвест". 8 апреля утром из-за скопления большого объема талых вод переливная дамба была частично повреждена. Восстанавливать дамбу будет подрядчик. Тогда аким Зеленовского района Асхат ШАХАРОВ заявил, что дамбу начнут делать в конце неделе (в середине апреля - прим. автора). Руслан АЛИМОВ