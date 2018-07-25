В этом году строительные работы по программе темомодернизации были начаты в 8 домах, расположенных в мкр.Авангард, по ул.Сатпаева и мкр. Привокзальный. В начале августа подрядчики сдадут КСК все 8 домов. Сегодня рабочие завершили ремонтные работы в первой многоэтажке - в доме №15, расположенном в мкр.Авангард 2. - Здесь рабочие полностью заменили крышу, электропроводку, побелили подъезды, установили домофон, починили трубы горячего и холодного водоснабжения, осушили и отремонтировали подвал. Также подрядная организация заменила канализационные трубы и установила во всех подъездах тепловые счетчики, теперь жильцы будут экономить на тепле. Также в рамках программы термомодернизации олностью покрашен фассад дома, на внешней стороне балконов установлен металопрофиль, на подъездах заменены окна, - рассказал заместитель директора ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов» Рустем Кабдол. Кроме того, в настоящее время за счет возвратных средств ремонтно-восстановительные работы начались еще 4 домах областного центра. Здесь также обновят все коммуникациии и поменяют крышу. Еще в шести домах старой постройки планируется установить лифты. -До конца текущего года мы планируем провести капитальный ремонт в еще 13 домах – в семи из них будут обнослены все коммуникации, в 6 домах установим новые лифты – в трех домах по ул. Б.Момышулы, а также в 3 домах и по ул.Сатпаева 52, 54 и 56, - уточнил Рустем Кабдол. В этом году на на реализацию государственной программы по темомодернизации домов из городского бюджета было выделено почти 430 миллионов тенге. При этом 70 процентов из этих средств уже освоены, стопроцентное освоение денег произойдет в сентябре этого года.