Здесь же с 10.00 до 16.00 ТОО «Орал Агро» проведет презентацию и тест-драйв новых моделей сельскохозяйственной техники. На презентации будут представлены новые модернизированные комбайны от ведущего российского производителя сельхозтехники - холдинга «Ростсельмаш»: компактный универсальный зерноуборочный комбайн «Nova» и самоходная универсальная косилка для свала зерновых и заготовки кормовых культур KSU-1. Также желающие могут пройти тест-драйв данных моделей. Приглашаем руководителей и работников крестьянских хозяйств ЗКО.Новости Компаний.