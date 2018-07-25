Кредиты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Популярность кредитов понятна, они помогают нам жить «здесь и сейчас». Но, любая популярность имеет две стороны. Так и с кредитованием, иногда увлечение займами приводит к драме.
Чтобы этого избежать, мы предлагаем клиентам банков запомнить несколько основных правил, которые помогут получить позитивный опыт от использования кредитов.
Правило№ 1 - «Подготовительная группа»
Перед тем, как решиться на это шаг, тщательно просчитайте свои доходы и расходы. Если эти два столбца равны – то нужно отказаться либо от кредита, либо от части своих стандартных расходов. Реальный совет: позвоните в банк и попросите рассчитать сумму ежемесячных выплат, исходя из размера кредита, срока его использования и вашего уровня зарплаты. Потом постарайтесь хотя бы пару месяцев откладывать эту сумму и жить исключительно на оставшиеся деньги. Так вы проверите, сможете ли обслуживать долг и накопите запас денег, который позволит пару месяцев закрывать ваш кредит в кризисных случаях.
Правило № 2 - «Выбирайте лучшее»
Решившись на кредит, посетите сайты нескольких банков и сравните условия: процентную ставку вознаграждения, количество комиссий банка за обслуживание и выдачу кредита, возможность досрочного погашения и т.д. Обращайте внимание на акции и специальные предложения!
проходит акция «Приближай желаемое
», в рамках которой клиенты банка, оформившие кредит до 31 июля, получают возможность выиграть один из 18 денежных призов, самые крупные из которых по 1 000 000 тенге! Представляете, какая удача: взять кредит и почти сразу же выиграть деньги на его закрытие?
Правило № 3 - «Остерегайтесь мошенников»
Бывает, что, устав от кредитной нагрузки, люди начинают обращаться к так называемым «антиколлекторам» или в фирмы, которые обещают закрыть кредит за определенную сумму. Но не стоит верить сказкам. Обратившись в такую организацию, Вы в лучшем случае услышите совет юриста о том, как можно получить отсрочку в банке (но, не избавиться от кредита!!!), в худшем - просто отдадите свои кровные преступникам! Если Вы действительно оказались в трудной ситуации, например, потеряли работу, сразу обращайтесь в банк, там вас бесплатно проконсультируют и предложат варианты выхода из сложившейся ситуации. Если ничего страшного не случилось, но Вы осознали, что Вам очень тяжело обслуживать такой кредит, попробуйте рефинансировать его в другом банке на более выгодных условиях.
Правило № 4 - «Только в национальной валюте»
Многочисленные кризисы уже показали, что кредит нужно брать исключительно в той валюте, в которой вы получаете зарплату! Чтобы не оказаться в сложной ситуации, всегда помните об этом.
Правило № 5 – «Красный день календаря»
День выплаты вознаграждения должен стать для Вас красным днем календаря, потому что просрочка приведет к штрафу, а переплачивать Вам точно не захочется!
Приятного Вам кредитования!
