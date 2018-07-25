На заводе «Зенит» строят десятый по счету корабль проекта «Барс». Пять из них охраняют границы Казахстана, четыре судна несут службу в военно-морских силах РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как отметили на заводе, каждое последующее судно подвергается модернизации. Учитываются пожелания заказчиков. Корабль оснащен сложным навигационным оборудованием, артиллерийским и зенитным вооружением. Экипаж - 23 человека. Длина судна порядка 42 метров, скорость хода до 30 узлов. - Это уже шестое по счету судно проекта «Барс», которое мы строим по заказу Пограничной службы КНБ РК. Спуск корабля на воду намечен на 2019 год, - сообщил заместитель генерального директора Уральского завода «Зенит» Богдан Хомко. Как отметили на заводе, здесь ждут новых заказов. В рамках модернизации планируется освоить на заводе производство многофункциональных судов, плавучих лабораторий, буксиров. Также в перспективе выпуск судов доставки вахтовой смены, поисково-спасательных и пожарных, а также других вспомогательных судов технического флота. - С 1993 года мы начали заниматься кораблестроением. За это время создали 27 катеров и кораблей. Глава государства знает о наших проблемах и надеемся, что наше предприятие получит государственную поддержку, - отметил генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев. Уже сейчас заводчане могут производить на предприятия суда водоизмещением до 600 тонн. Но обновленный для этих целей цех пока пустует.
«Акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ» создано в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Во время войны завод выпускал специальное военно-морское вооружение и за весомый вклад в победу над врагом, единственный среди предприятий Казахстана, награждён орденом Отечественной войны 1 степени. Менее чем через месяц после прибытия в г. Уральск завод отправил фронту первую партию оружия. Уникальное предприятие стало продолжателем славных традиций грозных военных лет. И в послевоенный период и в настоящее время АО «Уральский завод «Зенит» на высоком уровне решает стоящие перед ним важные государственные задачи. В настоящее время АО «Уральский завод «Зенит» в составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения.
Руслан АЛИМОВ