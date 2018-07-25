«Акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ» создано в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Во время войны завод выпускал специальное военно-морское вооружение и за весомый вклад в победу над врагом, единственный среди предприятий Казахстана, награждён орденом Отечественной войны 1 степени. Менее чем через месяц после прибытия в г. Уральск завод отправил фронту первую партию оружия. Уникальное предприятие стало продолжателем славных традиций грозных военных лет. И в послевоенный период и в настоящее время АО «Уральский завод «Зенит» на высоком уровне решает стоящие перед ним важные государственные задачи. В настоящее время АО «Уральский завод «Зенит» в составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счёт выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения.

Как отметили на заводе, каждое последующее судно подвергается модернизации. Учитываются пожелания заказчиков. Корабль оснащен сложным навигационным оборудованием, артиллерийским и зенитным вооружением. Экипаж - 23 человека. Длина судна порядка 42 метров, скорость хода до 30 узлов. - Это уже шестое по счету судно проекта «Барс», которое мы строим по заказу Пограничной службы КНБ РК. Спуск корабля на воду намечен на 2019 год, - сообщил заместитель генерального директора Уральского завода «Зенит» Богдан Хомко. Как отметили на заводе, здесь ждут новых заказов. В рамках модернизации планируется освоить на заводе производство многофункциональных судов, плавучих лабораторий, буксиров. Также в перспективе выпуск судов доставки вахтовой смены, поисково-спасательных и пожарных, а также других вспомогательных судов технического флота. - С 1993 года мы начали заниматься кораблестроением. За это время создали 27 катеров и кораблей. Глава государства знает о наших проблемах и надеемся, что наше предприятие получит государственную поддержку, - отметил генеральный директор Уральского завода «Зенит» Вячеслав Валиев. Уже сейчас заводчане могут производить на предприятия суда водоизмещением до 600 тонн. Но обновленный для этих целей цех пока пустует.