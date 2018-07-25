Иллюстративное фото

В суде №2 города Атырау оправдана менеджер кофейни «Бублик» п.3 ч.2 ст.189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". Девушка обвинялась в том, что, используя свое служебное положение, похитила денежные средства в сумме 529 930 тенге путем аннулирования чеков по оплате заказов и восстановлением чеков с предоставлением необоснованных скидок.

- Данное уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году, и по нему досудебное расследование проводилось на протяжении трех лет, после чего дело было возвращено прокурору города для устранения недостатков. Однако в ходе главного судебного разбирательства сторона обвинения не смогла доказать виновность подсудимой, - рассказали в пресс-службе суда №2 г.Атырау.

Суд, проанализировав показания участников процесса, сопоставив их с судебно-экономической экспертизой и другими материалами уголовного дела, пришел к выводу, что предъявленное обвинение построено только на предположениях, поэтому так и не нашло своего подтверждения.

Указанным приговором за менеджером кофейни признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.