Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам АКМЫРЗАЕВ, директор ТОО "Теректа - таза су" КАРИМОВ присвоил и совершил хищение денежных средств ТОО в общей сумме 1,6 млн тенге. - Каримов совершил хищение денежных средств ТОО в общей сумме 1,6 млн тенге под видом приобретения ГСМ, выполнения услуг автокрана, замены глубинных насосов в поселках Аксуат, Тонкерис и Кабылтобе, а также получения денежных средств в кассе предприятия без подтверждающих документов, - рассказал Рустам АКМЫРЗАЕВ. По словам руководителя нацбюро по противодействию коррупции по ЗКО, наибольшее количество выявленных коррупционных преступлений приходится на служащих акиматов и их структурных подразделений - 60 преступлений, привлечено к ответственности 12 лиц.