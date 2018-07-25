Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау планируют поменять месторасположение фоторадарных комплексов, фиксирующих скорость автомобилей. Об этом сообщили в управлении административной полиции ДВД Атырауской области. По словам начальника отдела Досая Жупкалиева, такая мера будет применена по результатам проведенных анализов на аварийно-опасных участках города. - Теперь автоматические фоторадары будут дислоцироваться в тех местах, где больше всего зарегистрировано превышений скорости автомобилями. Всего в городе будет 17 таких точек - по ул.Досмухамедова, ул.Владимирского, ул.Молдагуловой, а также в мкр. Ардагер, еще два фотофиксатора установят в поселке Геолог, - рассказал Досай Жупкалиев. Отметим, что сейчас в областном центре функционируют 11 фоторадарных комплексов. За последние 3 месяца с их помощью было выявлено 11 555 нарушений. Установка еще 6 новых комплексов в настоящее время осуществляется силами технической службы ДВД Атырауской области.