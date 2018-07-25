Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя департамента национального бюро по противодействию коррупции агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Рустама АКМЫРЗАЕВА, пресечена противоправная деятельность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района ШАРИПОВА, его заместителя ИСАМАЛИЕВА и индивидуального предпринимателя ТАБИШЕВА. Как стало известно, они в 2016 году совершили хищение бюджетных средств на сумму более 55 млн тенге, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» из спецрезерва правительства РК на проведение работ по благоустройству объектов и сел Бурлинского района. Приговором Бурлинского районного суда от 22 июня Шарипову и Исамалиеву назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 и 2 года соответственно, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Уголовное преследование в отношении индивидуального предпринимателя Табишева прекращено в связи с полным возмещением ущерба.