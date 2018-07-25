Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на встрече с журналистами в региональной службе коммуникаций рассказал аким Бокейординского района Западно-Казахстанской области Нурлан Рахимжанов. - Главное богатство и основа успешного развития любого государства - это здоровье нации. В Бокейординском районе также уделяется соответствующее внимание системе здравоохранения. В районе функционируют одна районная больница, одна поликлиника, три врачебных амбулатории, три фельдшерско-акушерских и одиннадцать медицинских пунктов. В этих учреждениях работают 35 врачей, 127 средних медицинских работников. С начала года для районной поликлиники были приобретены рентгено-аппаратура и другое оборудование. Поликлиника также перешла на «безбумажный формат» по системе «КазмедИнформ», - рассказал Нурлан Рахимжанов. Также по словам акима района, в районной больнице в данное время не хватает врача-рентгенолога, акушера-гинеколога, окулиста. Но проблема нехватки специалистов решается путем переподготовки, прохождением курсов повышения квалификации действующими врачами. Число коек в районной больнице – 33, в дневных стационарах – 60 коек. Работа по улучшению материально-технической базы, оснащению медицинским оборудованием и привлечением медицинских кадров продолжится. Нужно отметить, что на безбумажное производство перешли все поликлиники в Уральске. Западно-Казахстанская область является регионом, где проект запущен в пилотном режиме. Теперь жителям области не нужно пользоваться бумажными картами, так как все переведено в электронный вид.