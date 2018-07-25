22 июля инспекторы западного регионального филиала РКГП "ПО "Охотзоопром" в Казталовском районе на территории Теренкольского сельского округа задержан 36-летний водитель на автомобиле "Фольксваген", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В ходе осмотра автомобиля было обнаружено двуствольное ружье 12 калибра, патроны 12 калибра в количестве 26 штук, 1 гильза 12 калибра, ручная пила и спиленные рога сайгаков в количестве 4 штуки, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".