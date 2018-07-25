Иллюстративное фото В Атырауской области с 18 по 21 июля членами областной специальной мониторинговой группы совместно с сотрудниками департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проведен мониторинг качества работы казахстанских железнодорожных компаний на вокзале г.Атырау. В частности, осуществлен выход тайных покупателей для выявления «посредников» и продажи мест проводниками железнодорожных перевозчиков на станции Атырау. - В тех случаях, когда на кассах вокзала в продаже заканчивались билеты по направлениям Атырау -Мангышлак, Актобе-Мангышлак, Атырау -Алматы, пассажиры были вынуждены договариваться с проводниками поездов. - Тайными покупателями установлено, что хотя в кассах вокзала в продаже билетов не было, по указанным направлениям в поездах имелись свободные места. К примеру, тайный покупатель договорился о безбилетном проезде до станции Шымкент за 20 тысяч тенге на поезде Атырау -Алматы, - рассказали в пресс-службе департамента АДГСПК. К слову, данная практика применялась и на других направлениях поездов. По разговору с проводниками установлена средняя стоимость безбилетного проезда: до станции Доссор – 500 тенге, Шымкент – 20 тысяч тенге, тогда как стоимость билета в этом направлении составляет 10 350 тенге. - Также тайному покупателю удалось договориться о безбилетном проезде со станции Кульсары до станции Мангышлака за 5 тысяч тенге на поезде Актобе-Мангышлак, тогда как стоимость билета в этом направлении составляет 3 тысячи тенге, - сообщили в пресс-службе департамента АДГСиПК по Атырауской области.