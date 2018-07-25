Вот уже во второй раз подряд продлеваются сроки сдачи в эксплуатацию школу на 900 мест, которая возводится в микрорайоне Сарытау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Объект начала строить строительная компания ТОО «СВ плюс». Но после привлечения в качестве обвиняемого по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева ее руководителя, стройка приостановилась. В управлении строительства проинформировали, что сначала ТОО «СВ плюс» было признано недобросовестным подрядчиком. По решению суда строительная фирма обязана выплатить недоимку на сумму в 5 млн тенге. - Подрядная организация ТОО «СВ плюс» вовремя не сдала объект. Договор с компанией расторгнут. В мае был объявлен конкурс на завершение строительства объекта. Его выиграло ТОО «Жиенбай». Остались отделочные работы, работы по благоустройству территории и поставка мебели и оборудования, - сообщил руководитель управления строительства ЗКО Арман Уксукбаев. Сейчас подрядчики уже приступили к делу. Работа идет почти месяц. Но недоделок очень много, отметил главный инженер ТОО «Жиенбай». - Во время недавнего ливня потекла крыша. Затопило подвальное помещение. Оказывается, не были закрыты вентиляционные шахты. Нам придется заново проводить отделку. Мы уложили сами асфальт и порядка 800 квадратных метров брусчатки. Не хватает дверей. В актовом зале не сделан пандус, в спортивном зале не установлены деревянные обрешетки. Мы стараемся сдать школу к 1 сентября. Но из общей суммы 1,8 млрд тенге осталось всего 180 млн тенге. Этих денег может не хватить, - сообщил главный инженер подрядной организации ТОО «Жиенбай» Боранбай Мергалиев. Отметим, что по приговору суда директор строительной компании ТОО «СВ плюс» Сабит Утебалиев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 367 "Дача взятки". Ему назначен штраф в размере 85 млн тенге. Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Подрядчик не успел закончить все работы к указанному сроку по договору. Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ заявлял, что компания достроит школу, в противном случае они будут вынуждены подать в суд. После чего, подрядчик объяснил, почему не сдал объект вовремя. Руслан АЛИМОВ