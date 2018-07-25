6T5x1eN38DM Суд №2 города Атырау рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора КГП «АтырауСуАрнасы» Андрея Ташлыкова и начальника отдела данного предприятия Гульмиры Ожраевой, которые обвиняются в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Приговором суда Андрей Ташлыков признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п.1, 2 ч. 3 статьи 189 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" УК РК, а также ч. 1 статьи 369 УК РК "Служебный подлог". - На основании ч. 3 ст. 58 УК РК, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно по совокупности уголовных правонарушений и на основании ст. 62 ч. 3 УК с учетом содержания под стражей подсудимого сроком 9 месяцев и из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы, определено назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также осужденному Ташлыкову установлен пробационный контроль на весь назначенный срок и в случаях отсутствия постоянного места работы он будет привлечен 240 часам принудительного труда, - рассказали в пресс-службе областного суда. Подсудимая Гульмира Ожраева также признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". По данной статье с применением части 3, 6 статьи 55 УК ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Подсудимой установлен пробационный контроль. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.