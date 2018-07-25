По словам акима Зеленовского района Асхата Шахарова, эти объекты построены по многочисленным просьбам населения, которые были озвучены на отчетных встречах. Специально для этого выделены средства из бюджета, свой вклад внесли и местные предприниматели. - Многонациональный Казахстан - образец мира и согласия. 20 с лишним лет казахстанцы трудятся во благо страны, и все мы свидетели того, как налаживается жизнь, набирает авторитет и крепнет страна на мировом уровне, и новый парк в райцентре тому яркое подтверждение. Не случайно выбрано и место для парка. Он расположился близ мечети и церкви — это еще раз показывает, насколько тесно переплетены наши интересы, культуры и наше будущее, которое немыслимо без единства и взаимопонимания,- сказал в ходе открытия аким Зеленовского района Асхат ШАХАРОВ. Если название первого парка несет в себе всеобщее стремление к добру, он называется «Мир и согласие», то второй посвятили 20-летию столицы. Он носит гордое название «Астана». В обоих досуговых объектах есть все, что нужно для отдыха и настроения сельчан. Красивая благоустроенная зона оснащена скамейками, есть фонтан, зеленые фигуры животных сразу же привлекают внимание детей. Здесь же реет государственный флаг, а в парке «Астана» есть миниатюра пирамиды. В ходе радостного события зеленовцы отметили, что каждая хорошая новость поможет нам показывать детям с какой любовью и бережливостью старшие относятся к своей родине. И преемственность поколений будет отличаться только добрыми делами.