В селе Переметное Зеленовского района открыли два новых парка. Их названия символизируют культурный и экономический прогресс и несут в себе посыл жителям района всегда и во всем равняться на лучшие примеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам акима Зеленовского района Асхата Шахарова, эти объекты построены по многочисленным просьбам населения, которые были озвучены на отчетных встречах. Специально для этого выделены средства из бюджета, свой вклад внесли и местные предприниматели. - Многонациональный Казахстан - образец мира и согласия. 20 с лишним лет казахстанцы трудятся во благо страны, и все мы свидетели того, как налаживается жизнь, набирает авторитет и крепнет страна на мировом уровне, и новый парк в райцентре тому яркое подтверждение. Не случайно выбрано и место для парка. Он расположился близ мечети и церкви — это еще раз показывает, насколько тесно переплетены наши интересы, культуры и наше будущее, которое немыслимо без единства и взаимопонимания,- сказал в ходе открытия аким Зеленовского района Асхат ШАХАРОВ. Если название первого парка несет в себе всеобщее стремление к добру, он называется «Мир и согласие», то второй посвятили 20-летию столицы. Он носит гордое название «Астана». В обоих досуговых объектах есть все, что нужно для отдыха и настроения сельчан. Красивая благоустроенная зона оснащена скамейками, есть фонтан, зеленые фигуры животных сразу же привлекают внимание детей. Здесь же реет государственный флаг, а в парке «Астана» есть миниатюра пирамиды. В ходе радостного события зеленовцы отметили, что каждая хорошая новость поможет нам показывать детям с какой любовью и бережливостью старшие относятся к своей родине. И преемственность поколений будет отличаться только добрыми делами. Анна СУВОРОВА