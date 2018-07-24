Бакытжан Абдирайым на пост председателя Федерации профсоюзов Казахстана был назначен в ноябре прошлого года, в Атыраускую область с рабочим визитом прибыл впервые. Нурлан Ногаев представил гостя председателям отраслевых и локальных профсоюзов региона, а также рассказал о социально -экономическом развитии Атырауской области. - В настоящее время в регионе наблюдается положительная динамика развития, в том числе благодаря плодотворной работе профсоюзов действующих на территории нашей области. Средств на реализацию всех задач, поставленных главой государства в рамках послания и других программ, у нас хватает. Мы уверены, что сообща сможем достигать новых высот в развитии Атырауской области, - отметил в своем приветственном слове Нурлан Ногаев. В продолжении встречи Бакытжан Абдирайым наградил двоих председателей профсоюзов региона памятными юбилейными медалями в честь 20-летия столицы. Завершая беседу, Бакытжан Абдирайым представил присутствующим председателя Атырауского областного филиала Федерации профсоюзов Казахстана Иcтургана Баймуханова, пожелав ему успехов на новой должности. Иcтурган Баймуханов по профессии инженер-геолог. Прошел трудовой пусть от рядового техника до директора ПФ предприятия «Эмбамунайгаз» АО РД «КазМунайГаз». В течение последних двадцати лет занимал руководящие должности в крупных нефтегазовых предприятиях региона.