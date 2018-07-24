По словам руководителя областной специальной мониторинговой группы Алии САЛИЕВОЙ, этот вопрос снят с повестки дня, так как все обстоятельства выяснены, с родителями проведены беседы, виновные лица установлены. - Я была на брифинге в городском отделе образования, который проводила руководитель отдела образования г.Уральск Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. По ее словам, этот вопрос решен. С детьми 5-6 лет проблем нет. Дети могут продолжать посещать детские дошкольные учреждения, либо по желанию родителей могут пойти и в класс предшкольной подготовки. Что касается вопроса о том, кто же все-таки был виноват, мы тоже задавали этот вопрос. Оказалось, что в этих 5 детских садах на момент возникновения этой проблемы отсутствовали первые руководители, то есть директора. Кто-то заболел, кто-то был в отпуске. А заместителей у них нет. На момент отсутствия директора обязанности исполняют методисты, якобы именно они дали такие уведомления на руки родителям, - заявила Алия САЛИЕВА. Также в ходе брифинга было отмечено, что отчисленные дети имеют право вернуться в свои детские сады. - В возникновении этой проблемы есть вина и руководства отдела образования, и руководителей тех дошкольных учреждений, которые написали это незаконное уведомление. Главная проблема - это неправильное толкование действующего законодательства и неправильное исполнение законодательства, - заявил руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по ЗКО Болат ИСАКОВ. По словам Болата ИСАКОВА, сейчас также проводится проверка в отношении руководства отдела образования г.Уральск. В данный момент проверка временно приостановлена в связи с тем, что руководитель горОО Жансулу ТУРЕМУРАТОВА находится в отпуске, а ее заместитель Батика ПАЙДИНА на больничном.