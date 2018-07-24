Tele2 в Швеции запускает подключение eSIM через Windows

В результате плодотворного сотрудничества с Windows Tele2 стал первым шведским оператором, который запустил новую технологию eSIM в устройствах на базе Windows. Особенностью технологии является то, что для использования Интернета и звонков теперь не требуется sim-карта. Ноутбуки и планшеты с eSIM смогут подключаться к Интернету где угодно, без какого-либо дополнительного оборудования через приложение «MobilePlans», доступное для загрузки в Windows 10. Tele2 и Microsoft интенсивно сотрудничают в целях развития новых технологий. Начиная с ноутбуков с последней версией Windows 10 и встроенной sim-картой (eSIM), подключение к Интернету от Tele2 станет возможно, где угодно. Ожидается, что данная технология будет включена в большинство ноутбуков и планшетов, число которых увеличится в течение второй половины 2018 года. - Это, безусловно, следующий шаг для жизни «на постоянной связи», где eSIM дает возможность подключиться к Интернету в любом месте без специального оборудования, независимо от того, есть ли Wi-Fi,- объяснил Йохим Раск, руководитель отдела развития бизнеса в Tele2. В долгосрочном периоде eSIM может полностью заменить физические SIM-карты. И хотя мобильные телефоны, планшеты и компьютеры могут показаться банальными устройствами для данной технологии, возможности далеко не ограничены инструментами, о которых мы говорим сегодня. - Виды устройств с поддержкой Интернет-соединения увеличиваются с каждым днем. Мы уже видим подключенные к Интернету машины, очки и даже собачьи ошейники. Взаимодействие eSIM с Microsoft служит примером и Tele2, играет активную роль в эволюции», - говорит Йохим Раск. Ассортимент ноутбуков и планшетов с SIM -картами по-прежнему ограничен на шведском рынке, но ожидается, что в ближайшие годы он заметно вырастет. В то же время Tele2 продолжит развивать поддержку других устройств и технологий. Безусловно, eSIM является технологией будущего, которая позволяет исключить из смартфонов и планшетов слот для SIM -карт. В Казахстане данная технология пока еще отсутствует, но можно с уверенностью сказать, что через некоторое время на рынке она также будет пользоваться популярностью. На данный момент объединенная компания Tele2 и Altel, сохраняя за собой технологическое лидерство РК, продолжает следить за развитием событий на рынке Швеции.